Burcu Özberk'ten duş sonrası paylaşım Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyadaki cesur paylaşımıyla dikkat çekiyor.

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Güneşin Kızları, Afili Aşk, Aşk Mantık İntikam gibi dizilerde rol alan 33 yaşındaki Burcu Özberk en son Gökhan Alkan ile başrolü paylaştığı Kraliçe dizisinde yer almıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve duru güzelliğiyle adeta büyüleyen Özberk duş sonrası paylaşım yaptı. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Ünlü beğenisi

Güzel oyuncunun paylaşımını beğenenler arasında Cemre Gümeli, İsmail Ege Şaşmaz ve Mine Tugay da yer aldı.

Her paylaştığı karelerle gündem olan güzel oyuncunun paylaşımına takipçileri de yorum yağdırdı.