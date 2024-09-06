Burcu Özberk'ten Mikanos pozları! Işıltılı bikini-şort kombini beğenildi Yazı tatil yaparak geçiren ünlü oyuncu Burcu Özberk, son pozlarını Mikanos'ta verdi.

Haber Merkezi

Ekranların en popüler oyuncularından Burcu Özberk, kariyerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor.

Yaz döneminde İngiltere'de dil okuluna giden güzel oyuncu, pozlarıyla hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

MİKANOS KARELERİ

Bir süredir ekranlarda olmayan güzel oyuncu şimdilerde Mikanos’ta tatilde.

Kaldığı otel odasından günaydın paylaşımı yapan Özberk, daha sonra ise parıltılı bikini ve şort kombiniyle pozlarını paylaştı.

Her zaman fit görüntüsüyle beğeni toplayan ünlü isme yine takipçileri yorum yağdırdı.