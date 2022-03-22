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    Burcu Özberk'ten pencere önü pozu

    Burcu Özberk pencere önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 07:19
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 07:31
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    Burcu Özberk'ten pencere önü pozu

    Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren 32 yaşındaki Burcu Özberk son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Son olarak 22 yaşındaki Sarp Şardan ile 6 aylık ilişkisini bitirdiği yönündeki haberlerle gündeme gelen Burcu Özberk hayranlarını yine mest etti.

    YAZA ÖZLEM

    Pencere önünde siyah gömleği ve beyaz çoraplarıyla kamera karşısına geçen Özberk, cesur paylaşımıyla kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

    Burcu Özberk yaza duyduğu özlemi de "Şu sıcacık havalara geçebiliyor muyuz?" yorumuyla paylaştı.

    KÜÇÜK SEVGİLİ DE MUTLULUK GETİRMEDİ

    Daha önce adı Aşk Mantık İntikam dizisindeki partneri İlhan Şen ve yakın arkadaşı Serkay Tütüncü ile anılan ünlü oyuncu Burcu Özberk'in, Maske Kimsin Sen’de görev yapan 22 yaşındaki Sarp Şardan ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı.

    Burcu Özberk ten pencere önü pozu #1

    Burcu Özberk ten pencere önü pozu #2

    Burcu Özberk ten pencere önü pozu #3


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