Burcu Özberk’ten yılanlı paylaşım

Bali’de tatil yapan oyuncu Burcu Özberk, boynuna aldığı yılanla poz verdi. Oyuncunun rahat tavırları dikkat çekti…

Rol aldığı “Aşk Mantık İntikam” adlı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bali Adası’nda alan oyuncu Burcu Özberk’in tatili sürüyor.

Adada keyif süren oyuncu, çektiği kareleri de sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaşıyor.

İlk günkü paylaşımları için “Yediğim içtiğim benim olsun. Gördüğüm yerler inanılmaz” notunu düşen 32 yaşındaki oyuncunun son hali ise ürpertti.

Yılanla poz verdi

Boynuna aldığı yılanla poz veren oyuncu, “Günaydın” dedi.

Bu kare, hayranlarını hem heyecanlandırdı hem de korkuttu.

Rahat tavırları ile dikkat çeken oyuncunun yılanlı pozu, çok beğenildi.

Burcu Özberk'in Bali tatilinden kareler...