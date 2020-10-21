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    Burhan Öçal 61 yaşında baba oldu

    Dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Burhan Öçal, 61 yaşında tekrar babalık sevinci yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 07:23
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    Burhan Öçal 61 yaşında baba oldu

    Burhan Öçal, geçtiğimiz mart ayında Melike Yıldırım'la hayatını birleştirmişti. Kırklareli'nin İğneada beldesinde gerçekleşen nikaha çiftin sınırlı sayıda yakını katılmıştı.

    LEYLA BEBEK

    Çiftin mutlulukları bir bebekle taçlandı. Öçal çifti kızlarına Leyla adını verdi.

    Ünlü çift adına panda evlat edinen bir kurum, yazdıkları mesajda Burhan Öçal'ın baba olduğunu ortaya çıkardı.

    Burhan Öçal 61 yaşında baba oldu #1

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