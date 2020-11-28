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    Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı

    Virüs için “Abartıldığı kadar bir şey yok” diyerek tepkileri üzerine çeken sunucunun yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2020 - 12:47
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 13:13
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    Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı

    Manken Şevval Şahin’in geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası bazı kişilerde koronavirüs çıkmıştı.

    Partiye katılan isimler arasında sunuculuk yapan manken Buse İskenderoğlu da vardı.

    “ABARTILDIĞI KADAR BİR ŞEY YOK”

    "Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım" diyen İskenderoğlu, şöyle konuşmuştu:

    "Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz. Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok."

    Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı #1

    POZİTİF ÇIKTI

    Bu açıklaması nedeniyle eleştirilen Buse İskenderoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

    İskenderoğlu’nun test sonucunun ardından, “Cumartesi Sürprizi” ve “Pazar Sürprizi” programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.

    Buse İskenderoğlu koronavirüse yakalandı #2

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