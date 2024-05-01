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Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan tek celsede boşanmıştı! İlk kez bir araya gelindi

Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan tek celsede boşanmıştı! İlk kez bir araya gelindi 10 yıllık evlilikleri geçtiğimiz haftalarda sona eren magazin dünyasının ünlü çiftlerinden Buse Terim ile eski eşi Volkan Bahçekapılı, boşanma sonrası ilk kez bir araya geldi.