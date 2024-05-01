Buse Terim, 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı'dan tek celsede boşanmıştı! İlk kez bir araya gelindi

Futbol dünyasının usta ismi teknik direktör Fatih Terim ile Fulya Terim'in küçük kızları Buse Terim, 2014'te evlendiği kızlarının babası iş insanı Volkan Bahçekapılı ile geçtiğimiz haftalarda tek celsede boşanmıştı.
Ünlü çift, ilk çocukları Nil'i 2016’da, ikinci kızları Naz'ı ise 2018'de kucaklarına almıştı.
Naz’ın doğum günü için buluştular
Eski eşler ayrılık sonrası ilk kez bir araya geldi. Ünlü çift, kızları Naz’ın doğum gününü birlikte kutladı. Naz 6 yaşına bastı.
Artık Volkan Bahçekapılı’nın soyadını kullanmıyor
Buse Terim, boşanmanın ardından Volkan Bahçekapılı’nın soyadını kullanmayı bıraktı.
İkili, 10 yıllık evliliğin ardından geçtiğimiz aylarda birbirlerini sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bırakmıştı. Bu hamlenin ardından ayrılacakları iddia edilen Terim ile Bahçekapılı, aşklarına bir şans daha vermişti.
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