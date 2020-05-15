Buse Terim, 25 kilo verdi

Buse Terim, Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıkladı.

Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kaıyordu.

Geçtiğimiz günlerde 'fasting' olarak adlandırılan aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo verdiğini açıklayan Buse Terim, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

"HER GÜN SPOR YAPIYORUM"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Terim, "Her gün spor yapıyor musun? İki öğün beslenirken ne yiyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evet, her gün spor yapmaya çalışıyorum. Cardio, yürüyüş, HIIT (Yüksek Yoğunluklu Interval Antrenman),boks gibi antrenmanlar yapıyorum.

İki öğün beslenirken bir kahvaltı öğünü (11:00-12:00 arası),bir de akşam öğünü (16:00-17:00 arası) protein (et, tavuk, balık) veya malzemeli salata yiyorum."

"İRADE VE AZİM"

Öte yandan 18 ay arayla 2 çocuk doğuran Buse Terim, "Nasıl başardın?" sorusunu ise şu şekilde yanıtladı: "İrade ve azim ile. Kafaya koyduktan sonra yapamayacağınız hiçbir şey yok bu hayatta. Yeter ki gerçekten isteyin."