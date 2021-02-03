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    Buse Terim kızlarıyla poz verdi

    Buse Terim Bahçekapılı, kızları Naz ve Nil ile objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2021 - 07:43
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    Buse Terim kızlarıyla poz verdi

    Fatih Terim'in kızı Buse Terim bir dergi için poz verdi. Kızları Naz ve Nil ile objektif karşısına geçen Buse Terim, anne olduktan sonra hayatında neler değiştiğini anlattı.

    İşte Terim'in açıklaması:

    "BİLMEDİĞİM YÖNLERİMİ KEŞFETTİM"

    “Anne olduktan sonra hayata karşı daha cesur, korkmayan, ayakları yere sağlam basan bir kadına evrildim. Nil ve Naz sayesinde bilmediğim yönlerimi keşfettim.

    Sabırlı olmayı öğrendim, birçok şeye ne kadar boş yere üzüldüğümü fark ettim. Duygusallığımın dozu arttı. Bir anne olarak çocuklara çok katı kurallar koymayı doğru bulmuyorum.”

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