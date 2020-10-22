Buse Terim, küfürlü mesaja hapis istemiyle dava açtı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim'e sosyal medyadan küfürlü mesaj atan Serkan A. hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Koronavirüse yakalandığı dönemde Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı'yı hedef alan mesajlar üzerine avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Serkan E'nın kendisine seko_74 kullanıcı adıyla Buse Terim Bahçekapılı'nın Instagram hesabına 10 Haziran 2020'de küfürlü mesaj attığı belirtildi.

4 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Soruşturma sonucunda yapılan araştırmada şüpheli Serkan E'nin Almanya'da yaşadığı tespit edildi. Savcılık Serkan E. hakkında "Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçundan her iki müştekiye ayrı ayrı olmak üzere toplam 6 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Serkan E., Buse Terim Bahçekapılı'ya "Lan o… geçen bela okuyup duruyordun. Ne oldu da birden sustun? Kim susturdu? Allah'ın sopası yoktur. Kul hakkı yiyenlerin bedelini öbür dünyada ödeyeceksiniz" diye mesaj atmıştı.