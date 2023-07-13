Buse Terim, tarzıyla yine gündem oldu
ensonhaber.com

Sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Teknik Direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, yine ilginç bir seçimiyle gündeme gelmeyi başardı.

Fermuar detayı beğenilmedi

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de fermuar detaylı mini bir elbise giydi. Buse Terim'in tarzı yine rüküş bulundu.

Buse Terim, tarzıyla yine gündem oldu

Ünlü bir markanın reklamını yapan Buse Terim'in kocaman fermuar detaylı elbisesini görenler yorum yağdırdı. Takipçilerinin çoğu Terim’i beğenmediğini söyledi.