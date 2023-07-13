Buse Terim, tarzıyla yine gündem oldu Fatih Terim'in sosyal medya fenomeni kızı Buse Terim, ilginç kombiniyle yine konuşuldu.

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Sosyal medyanın en dikkat çekici isimleri arasında yer alan Teknik Direktör Fatih Terim'in fenomen kızı Buse Terim, yine ilginç bir kıyafet seçimiyle gündeme gelmeyi başardı.

Fermuar detayı beğenilmedi

Geçtiğimiz aylarda balon detaylı ayakkabılarıyla alay konusu olan fenomen, bu kez de fermuar detaylı mini bir elbise giydi. Buse Terim'in tarzı yine rüküş bulundu.

Ünlü bir markanın reklamını yapan Buse Terim'in kocaman fermuar detaylı elbisesini görenler yorum yağdırdı. Takipçilerinin çoğu Terim’i beğenmediğini söyledi.