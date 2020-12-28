Buse Terim'i zayıflatan fotoğraf

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Buse Terim, zayıflamaya nasıl karar verdiğini açıkladı.

Başarılı teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, 2014 yılında Volkan Bahçekapılı ile nikah masasına oturdu.

2016 yılında Nil'i, 2018'de Naz'ı kucağına alan Terim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir dönem fazla kiloları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Buse Terim, takipçisinin, "Aynaya bakıp, değişmeye karar verdiğiniz fotoğraf hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

"SAĞLIKSIZ GÖRÜNÜYORDU"

Aralıklı oruç sistemiyle 25 kilo veren Terim, bu gönderisine, "Aynaya değil ama bu fotoğrafa çok kez dönüp, baktım. Daha yeni doğum yapmıştım, dört ay olmuştu. Aslında doğru bir fotoğraf değil belki ama yine de sağlıksız göründüğüm kesin" notunu düştü.

Takipçileri 30 yaşındaki Buse Terim'in paylaşımına "Resmen gençleştiniz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde zayıflama süreci hakkında konuşan Buse Terim, şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim uyguladığım sistem; 'aralıklı oruç.' Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı ve öğlen ile akşamı birleştirdiğim son öğünüm vardı. Bazı sağlıksız alışkanlıklarımı değiştirdim. Türk kahvemi, çayımı artık şekersiz içmeye başladım.

"MUTFAĞA GİRDİM"

Normal sütü badem sütüne çevirdim, evde kendi sağlıklı tatlılarımı yapmaya başladım. Bu süreçte bütün yemeklerimi yanımda taşıdım. Ofiste, arabada yemek saatim geldiğinde çantamdan yiyeceğimi alıp, evde kendi hazırladığım yiyecekleri tüketiyorum.

"SAATİ KAÇIRMAM"

O saati kaçırmamaya çalışıyordum. Bol su içiyorum, yeşil çay tüketiyorum, kereviz sapı suyu içiyorum. İnanılmaz fazla spor yaptım. Belki haftada 6, bazen de 7... Hiç bırakmadan çok fazla spor yaptım. Onun da vücudun sıkılaşmasında etkisi olduğunu düşünüyorum. Eşime de teşekkür ediyorum. O zaten yıllardır bu sistemi uyguluyordu.

"18:00'DEN SONRA YEMİYORUM"

İki öğün besleniyordu. 18.00'den sonra hiçbir şey yemiyordu. Hatta bazen diyordum ki; "Hiçbir şey yemiyorsun, ne olacak bu böyle?" diye ama şimdi ben ondan daha az yemek yiyorum. Volkan beni teşvik etti. Aynı spor salonlarına gidiyoruz, aynı hocalarla çalışıyoruz. Onun da hakkını yiyemem."