Buse Terim'in kızları Cristiano Ronaldo ile buluştu

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Fatih Terim'in kızı Buse Terim, babasını desteklemek üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Babasını yalnız bırakmayan Buse Terim, kızlarını da yanında götürdü.

Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan'daki derbide deplasmanda Al Nassr ile 2-2 berabere kaldı.

KIZLARINI RONALDO İLE BULUŞTURDU

Buse Terim'in kızları Nil ve Naz, maçtan sonra Cristiano Ronaldo ile buluştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

Terim, kızları ve Ronaldo'nun yer aldığı fotoğrafı paylaşarak "Ve büyük buluşma dün akşam gerçekleşti. Kızlarımın hayallerini gerçekleştirdiğiniz ve nazik davranışlarınız için çok teşekkür ederim." dedi.