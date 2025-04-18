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Haber Merkezi

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim'i kızı Naz, 7’nci yaşına girdi.

Sabahın erken saatlerinde minik Naz’ı pembe balonlarla uyandıran Buse Terim, ardından kızına bir dilek tutturdu ve ne dilediğini merakla sordu.

ANNESİNE BENZEDİ

Naz, annesi Buse Terim’e dileğini söyledi. Naz, saçlarını tıpkı annesi gibi kestirmek istedi. Buse Terim, kızının isteğini geri çevirmedi ve onu hemen kuaföre götürdü. Saçlarını kestiren Naz, annesi Buse Terim’e adeta ikizi gibi benzemeye başladı.

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Terim, o anların videosunu şu notla paylaştı: "Naz’ın küçük Buse’ye dönüşmesini izleyelim, buyurun. Aylardır benden tek isteği saçlarını benim gibi kestirmekti, doğum gününde söz vermiştim, bugün sözümü tuttum."

Yeni görünümüne bayılan küçük Naz'ın son hali çok beğenildi.