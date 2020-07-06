Buse Varol'un balıklı terlikleri

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol’un, terlikleri gündem oldu

Geçen haftalarda İzmir'e giderken kaza yapan Alişan, ailesiyle moral tatiline çıktı. Tatilden fotoğraflar paylaşan Buse Varol’un, terlikleri dikkat çekti.

Alişan’ın eşi Buse Varol, magazin dünyasının ünlüleri binlerce liralık terliklerle dolaşırken mütevazı ve esprili bir tercih yaptı.

LİNK VERMEDİ

İnternet sitelerinde ve pazarlarda sadece 100 liraya satılan, balık şeklindeki terliğini Instagram’da paylaşan Buse Varol, “Terliklerimle aşk yaşıyorum.” yazdı. Sonra da her ürünün linkini verip reklam yapan fenomenleri ti’ye alıp “Ama link yok.” notunu düştü.