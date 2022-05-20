Petrol
112.35
0.28%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
472.021
-3.92%
BTXN Coin
13.32
-0.44%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Buse Varol, Alişan'ın tazminat davasında tanık oldu

    Şarkıcı Alişan, yağ aldırma operasyonunda vücudunda kalıcı hasar oluştuğu iddiasıyla doktoruna açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol'u tanık gösterdi.
    • 20.05.2022 - 17:35
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buse Varol, Alişan'ın tazminat davasında tanık oldu

    Geçtiğimiz yıllarda yağ aldırmak için liposuction yaptıran ve operasyon sonrasında vücudunda izler oluşan Alişan, ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon TL’lik tazminat davası açmıştı.

    2 gün yataktan çıkamadığını ve boynuna kadar morarma oluştuğunu belirten Alişan, "Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti." ifadelerini kullanmıştı.

    "Göbeğim için yayın yasağı aldırdım"

    Hayatının karardığını öne süren Alişan, şu açıklamalarıyla da dikkat çekmişti:

    "Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum.

    "2 yıl boyunca denize tişörtle girdim"

    2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."

    Buse Varol, Alişan ın tazminat davasında tanık oldu #1

    Buse Varol davada tanık oldu

    DHA'nın haberine göre İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde bugün davayla ilgili duruşma görüldü. Duruşmaya Alişan, eşi Buse Varol ve avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı. Gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi.

    Sessiz kaldılar

    Alişan ve eşi davayla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

    Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi

    Buse Varol, Alişan ın tazminat davasında tanık oldu #2

    Buse Varol, Alişan ın tazminat davasında tanık oldu #3

    Buse Varol, Alişan ın tazminat davasında tanık oldu #4

    Buse Varol, Alişan ın tazminat davasında tanık oldu #5

    Buse Varol, Alişan ın tazminat davasında tanık oldu #6


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Bogdanovic: Yeniden Final Four'da final oynamak istiyorum
    Basketbol

    Bogdanovic: Yeniden Final Four'da final oynamak istiyorum

    Rusya’nın Ukrayna bilançosu: 172 uçağı yok ettik
    Dünya

    Rusya’nın Ukrayna bilançosu: 172 uçağı yok ettik

    Görüş Bildir