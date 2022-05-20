Buse Varol, Alişan'ın tazminat davasında tanık oldu

Şarkıcı Alişan, yağ aldırma operasyonunda vücudunda kalıcı hasar oluştuğu iddiasıyla doktoruna açtığı 2 milyon 10 bin liralık tazminat davasında eşi Buse Varol'u tanık gösterdi.

Geçtiğimiz yıllarda yağ aldırmak için liposuction yaptıran ve operasyon sonrasında vücudunda izler oluşan Alişan, ölümden döndüğü iddiasıyla doktoru Ufuk A.'ya 2 milyon TL’lik tazminat davası açmıştı.

2 gün yataktan çıkamadığını ve boynuna kadar morarma oluştuğunu belirten Alişan, "Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti." ifadelerini kullanmıştı.

"Göbeğim için yayın yasağı aldırdım"

Hayatının karardığını öne süren Alişan, şu açıklamalarıyla da dikkat çekmişti:

"Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum.

"2 yıl boyunca denize tişörtle girdim"

2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var."

Buse Varol davada tanık oldu

DHA'nın haberine göre İstanbul 3. Tüketici Mahkemesi'nde bugün davayla ilgili duruşma görüldü. Duruşmaya Alişan, eşi Buse Varol ve avukatları Emek Emre ile birlikte katıldı. Gizlilik kararı olması nedeniyle duruşma salonuna basın mensupları alınmadı. Duruşmada Buse Varol ile birlikte 4 kişi tanık olarak dinlendi.

Sessiz kaldılar

Alişan ve eşi davayla ilgili ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Alişan'ın tazminat davasında Eşi Buse Varol tanık olarak dinlendi