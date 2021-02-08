Buse Varol: Avuç içi kadar mutluluk

İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Buse Varol, kızı Eliz'in elini tuttuğu kareyi sosyal medya hesabından yayınladı.

Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olma heyecanı yaşadı.

2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, dün dünyaya gelen kızlarına "Eliz" adını verdi.

"MİNNAK BİR ELİZ"

Çiçeği burnunda anne Buse Varol, kızının fotoğrafını ilk kez, "Minnak bir Eliz" notuyla yayınladı.

Kızının yüzünü göstermemeyi tercih eden Buse Varol, Eliz'in elini tuttuğu bu kareye ise, "Avuç içi kadar mutluluk" notunu düştü.