Buse Varol: Bu hamileliğim zor geçiyor

İkinci doğumuna 10 gün gibi kısa bir süre kalan Buse Varol, son alışverişlerini yaptı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol, önceki gün alışveriş merkezinde görüntülendi.

"AĞRILARIM ÇOK FAZLA"

İlkinden daha zor bir hamilelik geçirdiğini belirten 30 yaşındaki Buse Varol, "Bu hamileliğim daha sancılı geçiyor. Çok fazla ağrılarım oluyor çok şükür az kaldı" dedi.

"KENDİMİZİ EĞLENDİRDİK"

'Bir Başkadır' dizisinde yer alan 'Meryem' karakterinin taklitleri ile beğeni kazanan oyuncu, “Kendimizi eğlendirmek için yaptık, güzel eğlendik. Kötü yorumlar beni etkilemiyor çünkü herkese her şeyi beğendiremezsiniz“ diyerek yorumlara cevap verdi.