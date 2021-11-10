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    Buse Varol, Camdaki Kız dizisinde

    Geçtiğimiz günlerde “setlere dönüyorum” diye açıklama yapan Buse Varol’un, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşini canlandıracağı ileri sürüldü.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 09:39
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    Buse Varol, Camdaki Kız dizisinde

    Reyting rekorları kıran Camdaki Kız dizisi, ilk sezonki başarısını ikinci sezonda da sürdürüyor.

    Hayri karakteriyle Camdaki Kız dizisine dahil olan Cihangir Ceylan’dan sonra gözler, Hayri’nin eşini kimin canlandıracağına döndü.

    HAYRİ'NİN EŞİ OLUYOR

    Ünlü şarkıcı Alişan'ın 2 çocuk annesi oyuncu eşi Buse Varol'un, Camdaki Kız dizisiyle anlaştığı ve Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği iddia edildi.

    Buse Varol, geçtiğimiz günlerde setlere döneceğinin müjdesini vererek, "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun, işle ilgili şeyler paylaşayım diye." ifadelerini kullanmıştı.

    Buse Varol, Camdaki Kız dizisinde #1

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