Buse Varol, doğum kilolarını verdi

Üçüncü çocuk düşüncesini samimi olarak dile getiren Buse Varol, kısa süre içinde doğum kilolarından kurtuldu.

Ünlü sanatçı Alişan ile Mayıs 2018'de nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, 2019 yılında ilk oğlu Burak'ı kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Bir ay önce de ikinci bebeğini dünyaya getiren Buse Varol, evinde anneliğin keyifini çıkarıyor.

"ANNE-OĞUL"

Varol, Instagram hesabından oğlu Burak ile yeni bir karesini sevenleriyle paylaştı. "Bugün de anne-oğul" notuyla yaptığı paylaşımda da son hali ve fit görüntüsünü gözler önüne serdi.

Ünlü ismin paylaşımına takipçileri büyük ilgi gösterdi.