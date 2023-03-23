Buse Varol dudak dolgusu yaptırdı Yeni yaşını sevdikleriyle kutlayan Buse Varol'un yeni dudakları ve dolgusu da gözden kaçmadı.

Haber Merkezi

6 yıl önce ünlü şarkıcı Alişan ile evlenen oyuncu Buse Varol, Ramazan ayına denk gelen doğum gününü erken kutladı.

Geçtiğimiz yıl evliliklerinde sorunlar yaşayıp ilişkilerine bir şans veren Alişan ile Buse Varol yakın dostlarıyla kutlama yaptı.

33 yaşına basacak olan Buse Varol gecede kamera karşısına geçti.

"Geniş aile güzeldir"

2 çocuk annesi olan ünlü oyuncu yaptığı açıklamayla kafalarda soru karıştırdı. Varol, "Yepyeni bir yaş. Birlikte kutladığımız 6. doğum günümüz. En önemlisi sağlık, gerisi geliyor. Ailemiz de büyüyor. Belki daha da büyür. Neden olmasın? Geniş aile güzeldir." diye konuştu.

"Hayırlısı"

Eşinin açıklamasından sonra konuşan Alişan ise; "Belki büyür belki büyümez dur bakalım hayırlısı" demekle yetindi.

Mekan çıkışı yaptığı açıklamalarla şaşırtan Buse Varol'un dudağındaki değişiklik dikkatlerden kaçmadı.

"Ağzı yamulmuş"

Varol’un dolgusunu gören sosyal medyada kullanıcıları oyuncuya "Ağzı yamulmuş" gibi yorumlarda bulundu.