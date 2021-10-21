Buse Varol, Monaco'ya gitti

Alişan'ın eşi oyuncu Buse Varol, geçtiğimiz gün Monaco'ya gitti.

Geçtiğimiz aylarda aynı zamanda menajeri olan kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, oyuncu eşi Buse Varol'la tatile çıktı.

Burak ve Eliz adında iki çocukları olan ünlü çift, çocukları anneannelerine bırakıp yurt dışına çıktı.

MONACO TATİLİ

Monaco'ya giden ünlü çift, tatil pozlarını da sosyal medya hesabından yayınladı. Alişan'ın bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Alişan ve Buse Varol'a arkadaşları eşlik etti.