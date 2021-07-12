Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol, Selçuk Tektaş'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan, geçtiğimiz haftalarda kötü haber gelmişti. Koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş, hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Alişan'ın koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen kardeşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

DUA İSTEDİ

Selçuk Tektaş'ın yengesi Buse Varol'dan yeni bir paylaşım geldi. Buse Varol, yaptığı paylaşıma "Bir pazartesi daha… Mucizelere tanıklık edeceğimiz bir hafta olur inşallah" notunu düştü..Buse Varol, Selçuk Tektaş için sevenlerinden dua istedi.

İKİ KIZI VAR

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor.