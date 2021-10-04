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    Buse Varol, Suzan Tektaş'ı paylaştı

    Güzel oyuncu Buse Varol, kayınvalidesi Suzan Tektaş ile oğlunun fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 15:11
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    Buse Varol, Suzan Tektaş'ı paylaştı

    Şarkıcı Alişan'ın kardeşi ve aynı zamanda menajeri olan 38 yaşındaki Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmış ve yaklaşık bir ay yoğun bakımda kalmıştı.

    Tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Tektaş, 21 Temmuz Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

    BUSE VAROL KAYINVALİDESİNİ PAYLAŞTI

    Kardeşinin acısıyla yıkılan Alişan'ın ailesi de zor günler geçiyor. Uzun bir süre sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapmaya başlayan Buse Varol, son olarak kayınvalidesi ve oğlunun fotoğrafını yayınladı.

    "BABAANNEMİZ GELMİŞ"

    Evlat acısıyla yıkılan Suzan Yenilmez Tektaş'ı torunu Burak ile fotoğraflayan iki çocuk annesi güzel oyuncu, paylaşımına; "Babaannemiz gelmiş" notunu düştü. Varol, Instagram'ın hikayeler bölümünden yayınladığı poza kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

    Buse Varol, Suzan Tektaş ı paylaştı #1Buse Varol, Suzan Tektaş ı paylaştı #2

    Buse Varol, Suzan Tektaş ı paylaştı #3

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