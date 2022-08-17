Buse Varol üniversiteli oldu

Buse Varol üniversiteli oldu

Ünlü oyuncu Buse Varol, Instagram hesabından kazandığı üniversiteyi açıkladı.

YKS sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış ve milyonlarca kişi hangi üniversiteye yerleştirdiğini öğrenmişti. YKS sınavına giren oyuncu Buse Varol da kazandığı bölümü sosyal medya sayfasından duyurdu.

İki çocuk annesi Buse Varol, dün akşam sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Bir takipçisi Varol'a "Üniversiteyi kazandınız mı? diye sordu.

%50 burslu

250 puan alan Buse Varol, özel bir üniversitede İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü'ne yüzde 50 burslu olarak yerleştiğini gösteren belgeyi paylaştı.

"Hiç çalışmadım"

Daha önce Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi'ni bitiren Buse Varol "3. üniversiten olacak inşallah. Hiç çalışmadım, 14 sene önceki bilgilerimle girdim" dedi.