Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş yan yana Uzun zamandır küs olan iki elti, Buse Varol'un kardeşi Kaan Varol'un düğünde birlikte poz verdi.

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Oyuncu Buse Varol, eşi Alişan'ın ailesiyle yaşadığı tartışmayla nedeniyle Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile küsmüştü.

Düğünde yan yana

Aralarındaki sorunları çözen Buse Varol ve Merve Tektaş dün akşam düğünde bir araya geldi. Kardeşini evlendiren Varol, kendisini yalnız bırakmayan Tektaş'la verdikleri pozları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı. Tektaş da aynı paylaşımları kendi hesabından yayınladı.

"Çok şükür barıştılar"

Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti.