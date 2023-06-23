Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş yan yana
ensonhaber.com

Buse Varol, eşi Alişan'ın ailesiyle yaşadığı tartışmayla nedeniyle Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş ile küsmüştü.

Düğünde yan yana

Aralarındaki sorunları çözen ve Merve Tektaş dün akşam düğünde bir araya geldi. Kardeşini evlendiren Varol, kendisini yalnız bırakmayan Tektaş'la verdikleri pozları kalp emojisi koyarak Instagram hesabından paylaştı. Tektaş da aynı paylaşımları kendi hesabından yayınladı.

Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş yan yana

"Çok şükür barıştılar"

Katıldığı bir programda eşi ve yengesinin barıştığını söylerken duygusal anlar yaşayan Alişan, "Seçmen kağıdı kalmıştı, çay demle geliyoruz dedim böylece çok şükür barıştılar. Bu duruma en çok sevinen Selçuk oldu" demişti.