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Haber Merkezi

Şarkıcı, oyuncu ve sunucu Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında evlenmiş, kısa süre sonra 2019’da ilk çocukları Burak’ı kucaklarına almıştı. 2021 yılında ise ikinci çocukları Eliz dünyaya gelerek mutluluklarına mutluluk katmıştı.

Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken çift, sosyal medya hesaplarından ailecek yaşadıkları anları paylaşarak takipçileriyle etkileşim kuruyor. Bu paylaşımlar, çiftin hayranları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

ANNE-OĞUL DUBAİ ÇİKOLATASI YAPTI

Son olarak oğlu Burak ile mutfağa giren Buse Varol, 'Dubai çikolatası' yaparkenki halleriyle gündeme geldi. Oğlu ile birlikte çikolatayı hazırlarken eğlenen Varol, oğluyla keyifli vakit geçirdi.

Videoyu izleyenler, anne-oğulun mutfakta sergilediği bu performansı oldukça başarılı buldu. Buse Varol'un mutfak becerileri ve Burak’ın eğlenceli halleri takipçilerin beğenisini kazandı.

Anne-oğulun tadına bakarken mest oldukları 'Dubai çikolatası' videosu, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, Buse Varol ve Burak’ın eğlenceli mutfak halleri sosyal medyada gündem oldu.