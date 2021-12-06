Buse Varol, yüzüğü gösterdi

Eşi Alişan'dan boşanacağı konuşulan Buse Varol, iddialardan sonra fotoğraflı açıklama yaptı.

Dört yıl önce dünyaevine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin, evliliklerinin kötü gittiğine dair iddialarla gündeme geliyor.

Evliliklerinden iki çocukları olan ünlü çift, boşanacaklarına dair haberlere çift sık sık yalanlama geçse de bir türlü sosyal medyayı ikna edemiyor.

YÜZÜK YOK

Buse Varol'un attığı fotoğrafın ardından takipçileri alyansının ve tek taş yüzüğünün olmadığına dair yorumlarda bulununca boşanma iddiaları yine gündem oldu. Ancak Buse Varol, iddialara sosyal medyasından yanıt verdi.

Varol mutlu evliliğin sırrı olarak kocasının fotoğrafını paylaşırken, alyans iddialarına da yanıt verdi. Buse Varol, Alişan'ı çok sevdiğini söyleyerek alyansını çıkarmadığını da paylaşımındaki paylaştığı fotoğrafla gösterdi.