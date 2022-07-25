Bugün tatil fotoğrafları sosyal medyadan yayılan Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol, “Hani sen 34 bedendin?” eleştirilerine cevap verdi. Video çeken Varol, “34’üm, neden yalan söyleyeyim” dedi.

Ünlü şarkıcı Alişan, 32 yaşındaki oyuncu eşi Buse Varol ve oğulları Burak ile birlikte tatil için Bodrum’u tercih edenler arasındaydı.

Geçtiğimiz gün plajda görüntülenen çift, etrafa gülücükler saçtı.

Bir yıldır zor günler geçiren çiftin el ele göz göze halleri, dikkatlerden kaçmadı.

“Hani sen 34 bedendin?”

Tatilden kareler sosyal medyaya düşünce, Buse Varol için ‘kilo almış’ yorumları yapıldı.

Doğum sonrası kontrollü bir şekilde kilo verdiğini söyleyen ve buzla yağ kırma yöntemini tercih ettiğini takipçilerine anlatan Varol için “Hani sen 34 bedendin?” eleştirileri yapıldı.

Bunun üzerine Varol, Instagram hesabından bir video çekti ve “Meraklılara cevabım olsun” notuyla yayınladı.

Buse Varol'dan kilo eleştirilerine cevap VİDEO

“Aslında komik gelen yorumlar var”

Geniş bir açıdan kendini kayda alan Varol, “Bugün sosyal medyada çıkan fotoğrafların altına yapılan yorumları gönderen arkadaşlarım oldu. Birkaç tanesini okudum. Aslında komik gelen yorumlar var. 44 beden misin, 46 beden misin diye. Olabilirdim. Benim için 44-46-40 beden sorun değil. Sağlıklı olduktan sonra herkese yakışan bir kilo var.





“Göstereyim, 34’üm”

Ama kendi fotoğraflarıma photoshop yaptığım söylendi. O yüzden video çekmek istedim. Photoshop yapsam, buna da yaparım. Göstereyim, 34’üm. Bunun yalanını neden söyleyeyim. 40 bedenken de bir sürü hikaye koyuyordum ve gayet mutluydum. Şu anda da mutluyum. Merak edenlere ve DM’den yazanlara cevabım olsun. Hepinize sevgiler…” şeklinde konuştu.