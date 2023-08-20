Buse Varol'dan romantik kare Alişan ile karesini sosyal medya hesabından paylaşan Buse Varol, "Kavuştay" notunu düştü. Varol'un karesine hayranlarından beğeni yağdı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buse Varol, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Çocuklarıyla tatile çıkan Varol, eşi Alişan'dan ayrı kaldı. Konser programı için ailesinden ayrılmak zorunda kalan Alişan ise özleme daha fazla dayanamadı.

Ailesinin yanına koşan Alişan'ın karesini yine eşi Buse Varol sosyal medyadan paylaştı.

Buse Varol'dan aşk dolu kare

Eşi Alişan ile kavuşan Buse Varol, sosyal medyadan hesabından o anları paylaşmayı da ihmal etmedi.

Eşiyle aşk dolu karesini paylaşan ve hayranlarından beğeni alan Varol, "Kavuştay" notunu düştü.