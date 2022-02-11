Buse Varol'dan şarkılı gönderme

Uzun bir süredir boşanacakları konuşulan Buse Varol'dan eşi Alişan'a şarkılı gönderme geldi.

Uzun zamandır evliliklerinde problemler yaşadıkları konuşulan oyuncu Buse Varol ile şarkıcı Alişan'ın evleri ayırdıkları ve boşanma kararı aldıkları iddia edilmişti.

İddiaları yalanlayan Alişan'ın ardından Buse Varol'dan imalı gönderme geldi. Buse Varol Instagram hesabından Nilüfer'in bir şarkısını paylaştı.

"MEVSİM BAHAR"

Buse Varol, Instagram hesabından Nilüfer Örer'in 'Mevsim Bahar' şarkısıyla paylaşım yaptı. Şarkının sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından imalı bulundu.

Buse Varol'un paylaştığı şarkının sözleri şu şekilde:

'Bir deli rüzgar esse bir yerlerden.

Savurur mu, götürür mü beni bilmem.

O deli aşık mazide kaldı artık.

Dönecek mi geriye onu bilmem...

Hiç zaman olmaz mı?

Geri gelmez mi? Savunmasız duygular.

Ah o günleri bir daha vermez mi?

Acımasız şu yıllar.'