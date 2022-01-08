Buse Varol’dan takipçisine ‘kocadan zenginlik’ cevabı

Takipçisinin “Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?” sorusuna cevap veren Buse Varol, “O zaman da kendi paramı kazanıyordum” dedi.

Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Sık kullandığı sosyal medya hesabına, eşinin kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından kısa bir ara veren ve yakın zamanda yeniden aktifleşen Varol’u dün akşam bir hayranı kızdırdı.

“KOCADAN ZENGİN OLMAK NASIL?”

Takipçisi, Varol’a “Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?” diye sordu.

Bunun üzerine güzel oyuncu, şu cevabı verdi:

“ALLAH KALBİNİZE SEVGİ VERSİN”

“Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin.”