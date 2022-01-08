Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
591.826
0.73%
BTXN Coin
33.99
5.55%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Buse Varol’dan takipçisine ‘kocadan zenginlik’ cevabı

    Takipçisinin “Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?” sorusuna cevap veren Buse Varol, “O zaman da kendi paramı kazanıyordum” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 09:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buse Varol’dan takipçisine ‘kocadan zenginlik’ cevabı

    Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol, Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    Sık kullandığı sosyal medya hesabına, eşinin kardeşi Selçuk Tektaş’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından kısa bir ara veren ve yakın zamanda yeniden aktifleşen Varol’u dün akşam bir hayranı kızdırdı.

    “KOCADAN ZENGİN OLMAK NASIL?”

    Takipçisi, Varol’a “Alişan olmasa nasıl bir hayatın olurdu hiç düşündün mü? Kocadan zengin olmak nasıl?” diye sordu.

    Bunun üzerine güzel oyuncu, şu cevabı verdi:

    Buse Varol’dan takipçisine ‘kocadan zenginlik’ cevabı #1

    “ALLAH KALBİNİZE SEVGİ VERSİN”

    “Alişan'dan önce de sonra da hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. O zaman da kendi paramı kazanıyordum, şimdi de (eğer kastettiğiniz zenginlik para ise). Ancak Alişan'la beraber hayatta hiçbir paranın satın alamayacağı iki evladım var. En büyük zenginlik bu. Bir de bu hayat insana ne öğretiyor biliyor musunuz; kalbini temiz tutarsan hayat sana cömert davranıyor zaten. Dilerim ki Allah kalbinize sevgi versin.”

    Buse Varol’dan takipçisine ‘kocadan zenginlik’ cevabı #2


    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir