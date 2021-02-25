Buse Varol'dan üçüncü çocuk açıklaması

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Buse Varol, takipçileriyle soru cevap yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğu Eliz’i dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Hamilelik sürecinden bahseden Varol, oğlu Burak’ta 32, kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi. Oğlu ve kızının şu anda aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu, "İlerleyen zamanlarda neler olur bilmem." ifadelerini kullandı.

KIZINI EMZİRİYOR

Sağlıklı bir hamilelik geçiren Varol, kızı Eliz’i 3.755 kg ile dünyaya getirdi. Kızının beslenmesine de dikkat eden yeni anne, hem emzirme hem de süt sağma yöntemiyle bu süreci geçirdiğini belirtti.

3. ÇOCUĞU DA İSTİYOR

Varol, üçüncü çocuğu da düşündüklerini ifade etti. Bütün zamanını çocuklarına ve ailesine ayıran Varol, evde pişen yemekleri de kendisinin yaptığını söyledi.