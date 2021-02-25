Euro
8.8101
0.96%
Dolar
7.1967
0.38%
Altın
415.25
-0.1%
Borsa
1.494
0.74%
Bitcoin
361.868
-0.96%
EXEN Coin
16.60
-2.69%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Buse Varol'dan üçüncü çocuk açıklaması

    Geçtiğimiz günlerde ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Buse Varol, takipçileriyle soru cevap yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 14:09
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Buse Varol'dan üçüncü çocuk açıklaması

    Geçtiğimiz haftalarda ikinci çocuğu Eliz’i dünyaya getiren oyuncu Buse Varol, Instagram hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

    Hamilelik sürecinden bahseden Varol, oğlu Burak’ta 32, kızı Eliz de ise 11 kilo aldığını söyledi. Oğlu ve kızının şu anda aralarının iyi olduğunu belirten güzel oyuncu, "İlerleyen zamanlarda neler olur bilmem." ifadelerini kullandı.

    KIZINI EMZİRİYOR

    Sağlıklı bir hamilelik geçiren Varol, kızı Eliz’i 3.755 kg ile dünyaya getirdi. Kızının beslenmesine de dikkat eden yeni anne, hem emzirme hem de süt sağma yöntemiyle bu süreci geçirdiğini belirtti.

    3. ÇOCUĞU DA İSTİYOR

    Varol, üçüncü çocuğu da düşündüklerini ifade etti. Bütün zamanını çocuklarına ve ailesine ayıran Varol, evde pişen yemekleri de kendisinin yaptığını söyledi.

    Buse Varol dan üçüncü çocuk açıklaması #1

    Buse Varol dan üçüncü çocuk açıklaması #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir