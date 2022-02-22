Buse Varol'dan yeni imaj

Alişan'dan boşanacağı iddia edilen Buse Varol, imajını değiştirdi.

Alişan ile evliliklerinde sorunlar yaşadıkları konuşulan Buse Varol yeni imajıyla dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde çıkardığı alyansını yeniden takan Buse Varol, saatler süren kuaför mesaisinden sonra yeni imajını paylaştı.

10 saat boyunca kuaförde kalan Buse Varol, saçlarına kaynak yaptırıp koyulaştırdı. Saçları uzayan oyuncu takipçilerini ikiye böldü.

Buse Varol'un uzun saçlı hali pek beğenilmedi. Takipçilerin bir kısmı bu değişimi rol için yaptığını düşündü.