Buse Varol'un annesinin güzelliği gündem oldu! Görenler yorum attı

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Yıllarca evleneceği kadını arayan ünlü şarkıcı Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile hayatını birleştirmişti.

2019'da oğulları Burak'a kavuşan ikili, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.

ALİŞAN'IN KAYNANASI ÇOK BEĞENİLDİ

Sosyal medya paylaşımları da büyük ilgi gören ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile gündeme geldi.

Çok genç gösteren Birsen Özgan, güzelliğiyle de hayran bıraktı. Varol'un annesine takipçileri yorum yağdırdı.

"EN GÜZEL KAYINVALİDE BENDE"

Alişan, geçtiğimiz aylarda doğum gününü kutladığı kayınvalidesi ile pozuna, "En güzel, en pozitif kayınvalide bende." notunu düşmüştü.