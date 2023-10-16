Buse Varol'un kilo pişmanlığı Alişan’ın oyuncu eşi Buse Varol son dönemlerde verdiği kilolar hakkında konuştu.

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Şarkıcı ve oyuncu Alişan ile 'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başladığı Buse Varol, 2018 yılında nikâh masasına oturdu.

İki çocukları var

2019'da oğulları Burak'ın doğumu ile ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşayan çift, 2021'de kızları Eliz'i kucaklarına aldı.

Evlilikte yaşanan krizi atlatıp mutlu aile tablosuna geri dönen ikiliden Buse Varol, son dönemlerde verdiği kilolar hakkında konuştu.

"10 kilo vermiştim"

Buse Varol, "Ben 10 kilo vermiştim aslında. Ama yazdan beri de ne yalan söyleyeyim spor bile yapmıyorum. ‘Aman ye ne olacak sanki’ diyorum.

Tatillerde yiyorum çünkü yemeyince de üzülüyorum yiyince de üzülüyorum. En kötüsü de tatlı yedikten sonra pişmanlık geliyor ama tekrar spora başlayacağım. Biraz kilo aldım çünkü." dedi.