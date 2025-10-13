Büşra Develi aşka geldi! Sevgilisi Ralph Sason'la yeni poz

Şu sıralar ekranların en sevilen yapımlarından "Eşref Rüya" adlı dizide kendisinden söz ettiren güzel oyuncu Büşra Develi, sosyal medyada pek aktif olmasa da ara sıra yayınladığı karelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

RALPH AŞKI

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncu, bir süredir şef Ralph Sason ile aşk yaşıyor.

KALP KOYDU

Birlikteliklerini birkaç ay önce ilan eden çiftten Büşra Develi, sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Ünlü ismin beyaz kalp emojisi koyarak yayınladığı kare, büyük ilgi gördü.