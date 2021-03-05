Büşra Develi: İçimde sokak çocuğu var

Büşra Develi, herkesin görüntüsünden dolayı ondan zarafet beklediğini ama göründüğünün aksine içinde bir sokak çocuğu barındırdığını itiraf etti.

Güzel oyuncu Büşra Develi, YouTube kanalından yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu.

Oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliğiyle de dikkat çeken Büşra Develi, dış görünüşünün bir etkisi olarak etrafındaki herkesin kendisinden özellikle bir zarafet beklediğini ancak aksine, içinde gerçek bir sokak çocuğu barındırdığını vurguladı.

"GÜZELLİK YARIŞMASINA KATILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

Çok fazla gündeme gelen güzellik yarışmalarına katılmayı düşünüp düşünmediğine yönelik soruya ise Develi, “Güzellik yarışmalarına hiçbir anlam veremiyorum. Bu zamana kadar da hiç katılmayı düşünmedim.” yanıtını verdi.

"BABAMI ÇUKURA ATTIM"

Develi, “Oyunculuk yapma isteği nereden geliyor?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Ben bir 900’lü hatlar mağduruyum öncelikle. 900’lü hatların televizyonda reklamları çok çıkıyordu. Ben de arayıp ‘Merhaba ben Ömer, merhaba ben Mehmet’ diye o insanlarla sesimi değiştirip inandırdığımı düşünüyordum. Kabarık bir telefon faturası gelene kadar böyleydi. Annem, babamın 900’lü hatları aradığını düşündü. Böyle karanlık bir geçmişi var aslında oyunculukla tanışmamın. Babamı çukura atarak oyunculukla tanıştığım an böyle oldu.” dedi.

"İNSANLARI DOYURMAK İSTİYORUM"

Başarılı oyuncu, “Karantinada kendinde keşfettiğin bir şey var mı?” sorusunu şöyle cevapladı: “İçimde beslediğim bir ev kadını varmış. Kimi doyurabilirim gibi bir istek geldi bana. Sürekli yemek yapmak ve insanları doyurmak istiyordum.”