Büşra Develi, tatilde

Ünlü oyuncu Büşra Develi, denize girmeden önce bikinisiyle arkadaşına poz verdi

Cem Aktay ile mutlu bir ilişki yaşayan oyuncu Büşra Develi, yazın tadını sahillerde çıkarıyor.

Develi, önceki gün denize girmeden önce poz verdi. Bu sefer sevgilisiyle tatile çıkmayan güzel oyuncu, bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışan arkadaşıyla takıldı.

BEĞENİ YAĞDI

Turuncu bikinisinin üzerine giydiği yeşil eşofman üstüyle dikkat çeken bir tarz yakalayan 27 yaşındaki oyuncunun bu karesine on binlerce beğeni geldi.