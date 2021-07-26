- Haberler
- Magazin Haberleri
- Büşra Develi, tatilde
Büşra Develi, tatilde
Ünlü oyuncu Büşra Develi, denize girmeden önce bikinisiyle arkadaşına poz verdi
- Haber Merkezi
- 26.07.2021 - 15:09
Cem Aktay ile mutlu bir ilişki yaşayan oyuncu Büşra Develi, yazın tadını sahillerde çıkarıyor.
Develi, önceki gün denize girmeden önce poz verdi. Bu sefer sevgilisiyle tatile çıkmayan güzel oyuncu, bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışan arkadaşıyla takıldı.
BEĞENİ YAĞDI
Turuncu bikinisinin üzerine giydiği yeşil eşofman üstüyle dikkat çeken bir tarz yakalayan 27 yaşındaki oyuncunun bu karesine on binlerce beğeni geldi.