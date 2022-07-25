Büşra Develi: Türkan Şoray kurallarım yok

Büşra Develi, oyunculukta kuralları olmadığını söyledi.

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Erkek Severse' dizisinde rol alan Büşra Develi, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi.

Evini taşıdığı için yoğun olarak günlük işleriyle ilgilendiğini söyelyen Develi, "Ev işim, var taşınıyorum. Onlarla uğraşıyorum. Beyoğlu'ndayım yine, sadece ev değiştiriyorum." dedi.

"Motosikletten vazgeçemiyorum"

İstanbul trafiğinde motosikletinden vazgeçemediğini, trafiğe girmediği için zamandan kazandığını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "Motosikletten vazgeçemiyorum, hele ki böyle sıcakta. Hem trafiğe girmiyorum hem de daha serin böyle. Ben memnunum motosiklet kullanmaktan. Beni trafikte hiç sıkıştıran olmuyor, hatta yanlışlıkla biri sıkıştırdığı zaman diğer motosikletliler hemen destek oluyor. Motosikletlilerin böyle kendi içinde bir dayanışması var." diye konuştu.

"Kuralım yok"

Dijitale yaptığı projeler hakkında da konuşan Develi, "Ben karaktere, temelde hikayenin anlattığı şeye dikkat ederim. Aslında 'Şunu kesinlikle oynamam' dediğim yok. Hikayenin içinde nasıl anlatıldığı ile ilişkili her şey. 'Şunu oynamam' demek baştan sınır koymak gibi geliyor. Kaldı mı Türkan Şoray kuralları? Benim öyle kuralım yok. Rol onu gerektiriyor ve sahneye hizmet ediyorsa, bizim de sahnenin gerektirdiklerini yerine getirmekle mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Oynarız tabii." diye konuştu.