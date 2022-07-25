Petrol
101.22
1.03%
Euro
18.2697
0.38%
Dolar
17.8337
0.35%
Altın
989.69
0.67%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.485
-3.39%
BTXN Coin
10.17
-4.95%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Büşra Develi: Türkan Şoray kurallarım yok

    Büşra Develi, oyunculukta kuralları olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 11:03
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 13:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büşra Develi: Türkan Şoray kurallarım yok

    Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Erkek Severse' dizisinde rol alan Büşra Develi, geçtiğimiz gün Cihangir'de görüntülendi.

    Evini taşıdığı için yoğun olarak günlük işleriyle ilgilendiğini söyelyen Develi, "Ev işim, var taşınıyorum. Onlarla uğraşıyorum. Beyoğlu'ndayım yine, sadece ev değiştiriyorum." dedi.

    "Motosikletten vazgeçemiyorum"

    İstanbul trafiğinde motosikletinden vazgeçemediğini, trafiğe girmediği için zamandan kazandığını anlatan 28 yaşındaki oyuncu, "Motosikletten vazgeçemiyorum, hele ki böyle sıcakta. Hem trafiğe girmiyorum hem de daha serin böyle. Ben memnunum motosiklet kullanmaktan. Beni trafikte hiç sıkıştıran olmuyor, hatta yanlışlıkla biri sıkıştırdığı zaman diğer motosikletliler hemen destek oluyor. Motosikletlilerin böyle kendi içinde bir dayanışması var." diye konuştu.

    "Kuralım yok"

    Dijitale yaptığı projeler hakkında da konuşan Develi, "Ben karaktere, temelde hikayenin anlattığı şeye dikkat ederim. Aslında 'Şunu kesinlikle oynamam' dediğim yok. Hikayenin içinde nasıl anlatıldığı ile ilişkili her şey. 'Şunu oynamam' demek baştan sınır koymak gibi geliyor. Kaldı mı Türkan Şoray kuralları? Benim öyle kuralım yok. Rol onu gerektiriyor ve sahneye hizmet ediyorsa, bizim de sahnenin gerektirdiklerini yerine getirmekle mükellef olduğumuzu düşünüyorum. Oynarız tabii." diye konuştu.

    Büşra Develi: Türkan Şoray kurallarım yok #1

    Büşra Develi: Türkan Şoray kurallarım yok #2


    İlginizi Çekebilir

    90 yaşındaki eğitim gönüllüsü Mahira öğretmen, Nekbe ve Nekse'ye tanık oldu
    Dünya

    90 yaşındaki eğitim gönüllüsü Mahira öğretmen, Nekbe ve Nekse'ye tanık oldu

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Akvaryumcular Odası'ndan Kasaplar Odası açıklaması: Her tarafta reklam oluyoruz
    3. Sayfa

    Akvaryumcular Odası'ndan Kasaplar Odası açıklaması: Her tarafta reklam oluyoruz

    Görüş Bildir