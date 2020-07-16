Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı

Kısa bir süre önce ilişkilerine son veren oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi yeniden birlikte.

Büşra Develi, 2015’te ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ dizisinde oynarken meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki ünlü oyuncunun birliktelikleri, karantina döneminde bitmişti.

BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Ancak çift barıştı ve aşkları doludizgin devam ediyor. Sevgililer sezonu da açtı, birlikte tatile çıktı.