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    Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı

    Kısa bir süre önce ilişkilerine son veren oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi yeniden birlikte.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2020 - 12:28
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    Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı

    Büşra Develi, 2015’te ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ dizisinde oynarken meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki ünlü oyuncunun birliktelikleri,  karantina döneminde bitmişti.

    BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

    Ancak çift barıştı ve aşkları doludizgin devam ediyor. Sevgililer sezonu da açtı, birlikte tatile çıktı.

    Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı #1

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