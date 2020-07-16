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- Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı
Büşra Develi ve Burak Deniz barıştı
Kısa bir süre önce ilişkilerine son veren oyuncu çift Burak Deniz ile Büşra Develi yeniden birlikte.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 12:28
Büşra Develi, 2015’te ‘Küçük Tatlı Yalancılar’ dizisinde oynarken meslektaşı Burak Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. İki ünlü oyuncunun birliktelikleri, karantina döneminde bitmişti.
BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR
Ancak çift barıştı ve aşkları doludizgin devam ediyor. Sevgililer sezonu da açtı, birlikte tatile çıktı.