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    Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor

    Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in doğum gününü kutladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2020 - 06:55
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    Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor

    Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutladı.

    "BABAM VE BEN"

    Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düştü.

    Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor #1

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