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- Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor
Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor
Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in doğum gününü kutladı.
- Haber Merkezi
- 27.08.2020 - 06:55
Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutladı.
"BABAM VE BEN"
Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düştü.