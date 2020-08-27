Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor

Büşra Pekin: Bu kız sana her gün şükrediyor

Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından babası Volkan Pekin'in doğum gününü kutladı.

Büşra Pekin, normalleşme adımlarının atılmasının ardından soluğu ailesinin yanında aldı. Pekin, önceki gün babası Volkan Pekin'in yeni yaşını kutladı.

"BABAM VE BEN"

Oyuncu, baba-kız pozunu yayınlayarak, altına "İyi ki doğdun Volkan. Sevgi dolu, iyilik dolu kalbinle yetiştirdiğin bu kız sana ve sağlığına her gün şükrediyor. Babam ve Ben" notunu düştü.