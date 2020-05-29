Büşra Pekin: Şafak Sezer'le konuştuk

Şafak Sezer, "Kutsal Damacana" filminde rol verdiği Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile ilgili “Bir daha onları filmimde oynatmam” açıklamasında bulunmuştu.

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, Nişantaşı’nda görüntülendi. Mekan çıkışında açıklamalarda bulunan oyuncu, verdiği kilolar ile dikkat çekti.

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Pekin, habercilerin “Nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna, “Sağlıklı hissediyorum, egzersizlerime devam ediyorum.” dedi.

Karantina dönemini iyi değerlendirdiğini söyleyen Pekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yuvasında vakit geçirmeyi seven, kendime zaman ayırmayı seven biriydim. Benim için çok güzel oldu. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirdim. Video çekiyorum, çok da seviliyor.”

"TELEFONLA KONUŞTUK"

Şafak Sezer, geçtiğimiz günlerde Kutsal Damacana filminde yer verdiği Ersin Korkut ve Büşra Pekin ile ilgili “Bir daha onları filmimde oynatmam.” demişti. Bu sözler ile ilgili de konuşan güzel oyuncu, “Akşamına biz telefonla konuştuk. Uzun süredir aramıyoruz, sohbet etmiyoruz diye sitem etmiş. Herhangi bir sorun yok. Ersin’in de benim de hiçbir zaman öyle bir tavrımız olmaz. Kutsal Damacana filmi ikimizinde çok sevdiği, çok severek oynadığımız bir filmdi. Ne zaman konusu açılsa güzel bahsettiğimiz bir film ama hiç konusu açılmadan tabii işimizden bahsetmiyoruz. Şafak Sezer ile aramızda sorun yok.” dedi.