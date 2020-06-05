Büşra Pekin: Zayıflayınca korktum

Ünlü oyuncu Büşra Pekin, zayıflayınca komedi yapamayacağını düşünüp korktuğunu dile getirdi.

6 yılda 12 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan oyuncu Büşra Pekin, zayıfladıktan sonra en büyük korkusunu açıkladı.

Büşra Pekin, Demet Akbağ’ın canlı yayına katıldı. Komedi yapımlarının aranan yüzü olan Pekin, zayıfladığı dönemde yaşadığı endişeyi anlattı:

"ENDİŞELER YAŞADIM"

“İnsanlar ‘güzel kadın oynamak istiyor’ ya da ‘daha az komik olacağımı düşünürler mi’ diye endişeler yaşadım. Sonrada şunu düşündüm komedinin en önemli meselesi doğru zamanda o lafın çıkması ve aksanları yapabilmektir. Sonrasında rahatladım”