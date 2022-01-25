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    Büşra Pekin'den Ayberk Pekcan paylaşımı

    Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Ayberk Pekcan, dün Mersin'de hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 11:16
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    Büşra Pekin'den Ayberk Pekcan paylaşımı

    Sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan, Mersin’de tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. 51 yaşındaki oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü oyuncu, ekim ayında yaptığı açıklamada akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

    "BABACAN ABİM"

    Büşra Pekin, Instagram hesabından Ayberk Pekcan ile olan fotoğrafını yayınlayıp altına; "Canım Ayberk abim. BabaCan abim. Gözyaşlarımı tutamıyorum. Seni çok seviyorum... Allah mekanını cennet eylesin." yazdı.

    Büşra Pekin den Ayberk Pekcan paylaşımı #1


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