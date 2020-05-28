Karantina günlerini renkli videoları ile keyifli hale getiren Büşra Pekin, sosyal medya hesabından milyonların duygularına tercüman oldu.

Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinde karantinada olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında. Sık sık komik videolar paylaşan Pekin, son videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Pekin, Instagram hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesaj gönderdi. Vaka sayısı ile çektiği videoya, "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz." notunu düştü. Video, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

Büşra Pekin'den Bakan Koca'ya mesaj