Dolar
6.8077
0.5242%
Euro
7.4923
0.4356%
Altın
1723.56
0.8377%
Borsa
105116.44
0.1552%
G. Altın
377.262
1.3151%
Bitcoin
62416.26
0.3388%
17ºC
İstanbul
Sağanak yağış 17 C

    Büşra Pekin'den Bakan Koca'ya mesaj

    Karantina günlerini renkli videoları ile keyifli hale getiren Büşra Pekin, sosyal medya hesabından milyonların duygularına tercüman oldu.
    • Haber Merkezi
    • 28.05.2020 - 12:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Büşra Pekin'den Bakan Koca'ya mesaj

    Koronavirüs salgını sebebiyle aylardır evinde karantinada olan ünlü oyuncu Büşra Pekin, sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında. Sık sık komik videolar paylaşan Pekin, son videosunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

    "DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

    Pekin, Instagram hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya mesaj gönderdi. Vaka sayısı ile çektiği videoya, "Bakanım bu haberi dört gözle bekliyoruz." notunu düştü. Video, kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlendi.

    Büşra Pekin'den Bakan Koca'ya mesaj

    Görüş Bildir