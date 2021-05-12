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    Büşra Pekin'in acı günü

    Oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin kalp krizi geçirdi. Pekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 23:48
    • Güncelleme : 13.05.2021 - 01:11
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    Büşra Pekin'in acı günü

    Ünlü oyuncu Büşra Pekin, babasının acısıyla sarsıldı.

    Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin, Pazartesi sabahı kalp krizi geçirdi.

    Pekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

    Babasının acı haberini sosyal medyadan paylaşan Pekin, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

    "Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin"

    Büşra Pekin in acı günü #1
    Büşra Pekin in acı günü #2

    Büşra Pekin in acı günü #3

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