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Büşra Pekin'in acı günü
Oyuncu Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin kalp krizi geçirdi. Pekin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- DHA
- 12.05.2021 - 23:48
- Güncelleme : 13.05.2021 - 01:11
Ünlü oyuncu Büşra Pekin, babasının acısıyla sarsıldı.
Büşra Pekin'in babası Volkan Pekin, Pazartesi sabahı kalp krizi geçirdi.
Pekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ACI HABERİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ
Babasının acı haberini sosyal medyadan paylaşan Pekin, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Babam Volkan Pekin, Pazartesi sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekanını cennet eylesin"