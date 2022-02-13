Euro
15.33
-0.84%
Dolar
13.50
-0.09%
Altın
808.16
1.80%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
577.222
-0.06%
BTXN Coin
37.38
-0.29%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Büşra Pekin’in şaşırtan alışkanlığı

    İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan oyuncu Büşra Pekin, “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna “içlik” diyerek cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.02.2022 - 11:43
    • Güncelleme : 13.02.2022 - 12:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büşra Pekin’in şaşırtan alışkanlığı

    'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu, başarılı oyuncu Büşra Pekin’di…

    Tüm samimiyeti ile soruları yanıtlayan Pekin, alışkanlıklarından da bahsetti.

    İbrahim Selim’in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusu üzerine Büşra Pekin, herkesi şaşırtan bir cevap verdi.

    ÇANTASINDA İÇLİK TAŞIYOR

    Pekin, “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma.” dedi.

    Dilberay'ı canlandıran Büşra Pekin'in paylaşımları FOTO GALERİ

    Büşra Pekin’in şaşırtan alışkanlığı #1

    Büşra Pekin’in şaşırtan alışkanlığı #2

    Büşra Pekin’in şaşırtan alışkanlığı #3


    Görüş Bildir