Büşra Pekin’in şaşırtan alışkanlığı

İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan oyuncu Büşra Pekin, “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusuna “içlik” diyerek cevap verdi.

'İbrahim Selim ile Bu Gece'nin konuğu, başarılı oyuncu Büşra Pekin’di…

Tüm samimiyeti ile soruları yanıtlayan Pekin, alışkanlıklarından da bahsetti.

İbrahim Selim’in “Çantanda taşıdığın en tuhaf şey nedir?” sorusu üzerine Büşra Pekin, herkesi şaşırtan bir cevap verdi.

ÇANTASINDA İÇLİK TAŞIYOR

Pekin, “Tuhaf mı bilmiyorum ama içlik... Gerçekten bizim buraların havasına hiç belli olmuyor yani tatilde de öyleyim işte içime bir tayt alırım ya da ne bileyim bir kolluk, tozluk, içlik ne varsa atarım çantama. Çünkü çantamda fazla ağırlıktan hiç hoşlanmıyorum, o yüzden her şeyi çok ekonomik kullanıyorum ve o gün neye ihtiyacım varsa ona göre düzenliyorum. Fakat mutlaka içimi koruyacak ekstra bir şeyler alırım hep yanıma.” dedi.