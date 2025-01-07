Büyük aşk resmen bitti! Jennifer Lopez ve Ben Affleck boşandı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 17 yıllık aranın ardından Ben Affleck ile barışmıştı.

Evlenen çiftin mutluluğu 2 yıl sürdü. Ağustos ayında ayrılık kararı alan çift boşandı.

İlişkileriyle dünya basınında geniş yankı uyandıran Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti, evliliklerinde yaşadığı krizle uzun süre konuşuldu.

SORUNSUZ BOŞANDILAR

İkili, ağustos ayında boşanma işlemleri için mahkemeye başvurdu. Çiftin boşanma davası 5 ay sonra aralarında anlaşma sağlayıp son imzaları atmalarıyla en sonunda kesinleşti.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, boşanırken herhangi bir konuda anlaşmazlık yaşamadan boşandılar.

İkilinin evlilikleri boyunca çeşitli projelerden bireysel olarak elde ettikleri kazançları paylaşmadığı, herkesin kendi hissesine düşeni alıp gittiği ortaya çıktı.