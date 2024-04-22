Büyük beden mankeni Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Takipçilerini yorum yağdırdı

ensonhaber.com
Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham, sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarına devam ediyor.
Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim. bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
Siyah dantelli bir elbise giydi
Instagram hesabından siyah dantelli bir elbise giyip kıvrımlarını sergiledi.
Modelin pozu sosyal medyada gündem oldu. Modele sosyal medyada yorum ve beğeni yağdı.
"Siyah bu kadına yakışıyor"
"Elbise yakışmış", "Siyah bu kadına yakışıyor", "Yine kıvrımlarını sergilemiş" gibi yorumlar yapıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış