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Büyük beden mankeni Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Takipçilerini yorum yağdırdı

Büyük beden mankeni Ashley Graham siyah dantelli elbisesiyle poz verdi! Takipçilerini yorum yağdırdı Geçtiğimiz yıl 'Dünyanın en seksi kadını' olarak seçilen Ashley Graham, sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Siyah dantelli bir elbiseyle poz veren modelin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.